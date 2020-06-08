В госкорпорации ВЭБ прокомментировали информацию, что компания против перехода Вагнера в ЦСКА

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В госкорпорации ВЭБ прокомментировали информацию, что компания против перехода Вагнера в ЦСКА

В пресс-службе ВЭБ.РФ прокомментировали информацию, что компания против перехода бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА.

"Подобные разговоры – не более чем фантазии. Как мы ранее заявляли, спортивная составляющая управления клубом остается за Евгением Гинером и его командой. Поэтому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ПФК ЦСКА", – сообщили "Чемпионату" в пресс-службе ВЭБ.

Ранее сообщалось, что чиновники не видят необходимости финансировать переход возрастного легионера, которому руководство клуба пообещало зарплату в размере от 500 до 800 тысяч долларов в год без учета подписного бонуса, а также премий за различные достижения.

Напомним, что 35-летний Вагнер Лав в настоящее время является свободным агентом. 11 июня форварду исполнится 36 лет.

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