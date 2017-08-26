В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

"Борнмут" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Виталити Стэдиум"

Начало матча: 14:30

Арбитр: Майк Дин

Один из аутсайдеров чемпионата Англии "Борнмут" встретится с "Манчестер Сити", который в этом сезоне существенно укрепил состав и готов покорить АПЛ. В первых двух турах "вишни" проиграли "Вест Бромвичу" и "Уотфорду", не забив ни одного мяча. При этом нельзя сказать, что состав "Борнмута" так уж плох. В это межсезонье в клуб перешли бывшие игроки "Чесли" Бегович и Аке, за которых пришлось заплатить 30 миллионов фунтов. Также в клуб пришел форвард Джермейн Дефо. Существенных потерь по сравнению с прошлым сезоном нет, лишь несколько игроков ушли в аренды, однако, несмотря на это старт у "вишен" не задался. Команда проиграла не самым сильным соперникам, теперь же ей предстоит сдать экзамен "Манчестер Сити".

"Горожане" в первом туре АПЛ не испытали особых проблем в игре с "Брайтоном", новичок некоторое время держался, однако во втором тайме сдержать напор "Манчестер Сити" не сумел. Во втором же туре команда Гвардиолы едва не проиграла "Эвертону". Подвел команду из Манчестера Кайл Уокер, который в конце первого тайма получил две жёлтые карточки за две минуты и оставил свою команду в меньшинстве. К тому времени "Эвертон" уже вел в счете благодаря голу Руни. Численным преимуществом "ириски" не воспользовались, играя от обороны, за что и поплатились. "Манчестер Сити" сумел сравнять счет за семь минут до конца игры и уйти от поражения. "Горожане" не могут позволить себе потерять очки в двух матчах подряд, поэтому наверняка постараются выложиться на максимум и добиться победы над "Борнмутом".

Интересные факты противостояния:

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл у "Борнмута" на "Виталити Стэдиум" 2:0, а на своем поле забил четыре безответных мяча.

"Манчестер Сити" выиграл у "Борнмута" семь из восьми матчей. Лишь однажды "вишни" сыграли вничью. Разница мячей – 23:4 в пользу "Манчестер Сити".

Ориентировочные составы:

"Борнмут": Бегович, Смит, Кук, Аке, Дэниэлс, Пуг, Артер, Сурман, Фрэйзер, Кинг, Дефо.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Стерлинг, Давид Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Жезус, Агуэро.

Прогноз на матч:

"Манчестер Сити", скорее всего, продолжит удачную серию в матчах с "Борнмутом". "Вишни" будут играть на своем поле, поэтому могут навязать борьбу сопернику, но все же класс команды Гвардиолы должен сказаться.

Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Сити" коэффициент 1.30, на ничью – 6.00, на "Борнмут" – 10.50.

Вячеслав Горбачев

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