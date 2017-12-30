В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Ювентус" встретится с "Вероной"

"Верона" – "Ювентус"

Стадион: "Марк Антонио Бентегоди "

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Маццолени

В последнем матче 2017 года в Серии А "Ювентус" сыграет с "Вероной". После того, как вчера "Наполи" обыграл "Кротоне", туринцы утратили шансы на то, чтобы завершить этот год на первой строчке, однако отставание от неаполитанцев невелико, "старая сеньора" способна ликвидировать его во второй части сезона.

Серия А на данный момент – самый интересный чемпионат с точки зрения интриги. В Бундеслиге солирует "Бавария", в Лиге 1 нет равных ПСЖ, в Англии сносит всех со своего пути "Манчестер Сити", а в Испании "Барселона" уже оторвалась на 9 очков от "Атлетико", а от главного соперника "Реала" и вовсе на 14. В Италии же до недавнего времени сразу три команды находились на первых ролях, пока немного не притормозил "Интер", но и он все еще может вернуться в гонку. Пока же борьба за чемпионство ведется между "Ювентусом" и "Наполи", который год неаполитанцы пытаются что-то противопоставить "старой синьоре", но постоянно им что-то мешало. Нельзя сказать, что туринский клуб стал слабее, хотя он и потерял одного из лидеров обороны Бонуччи, команда просто немного перестроилась. "Ювентус" все также мощен, просто и "Наполи" не стоит на месте и улучшает качество своей игры. Борьба за золото будет очень жаркой.

"Верона" – не тот соперник, который может остановить команду Аллегри, команда выиграла у разобранного "Милана" 3:0, но это показало лишь слабость красно-черных, в остальном же это явный аутсайдер, которому будет за счастье остаться в Серии А.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 51 игру, 31 победа у "Ювентуса", 10 - у "Вероны", 15 ничьих.

В прошлом сезоне "Верона" выиграла на своем поле 2:1, а в Турине была разгромлена 3:0.

Ориентировочные составы:

"Верона": Николас, Феррари, Караччоло, Эрто, Касерес, Ромуло, Бухель, Зукулини, Верде, Бесса, Кин.

"Ювентус": Щесты, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч:

"Ювентус" должен уверенно побеждать аутсайдера, если не хочет отпускать от себя "Наполи". Команда Аллегри достаточно уверенно действует в последних играх, осечки в мате с "Вероной" быть не должно.

Букмекеры предлагают на победу гостей коэффициент 1.20, на гостей – 17.00, на ничью – 6.40.

Вячеслав Горбачев

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