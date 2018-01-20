В гости к грозе авторитетов: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли"

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Терф Мур"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Майк Дин

Удивляющий многих специалистов "Бернли" в рамках 24 тура АПЛ встретится с "Манчестер Юнайтед". "Бордовые" давно не радовали своих болельщиков успешной игрой, хотя когда-то они выигрывали чемпионат Англии и играли в Кубке чемпионов (в 1961 году дошли до четвертьфинала). Затем у команды наступил спад, она вылетела из высшего дивизиона в 1976 году, долгое время пребывала в Чемпионшипе, затем вышла в АПЛ в 2009 году, но закрепиться в элите не смогла и сразу же вылетела. История повторилась в 2014 году, "Бернли" снова показал себя командой-лифтом. В 2016 году с третьей попытки "бордовые" закрепились в АПЛ, заняв 16 место, а уже через год о них заговорила вся Англия.

"Бернли" уже в первом туре обыграл действующего чемпиона "Челси", забив три мяча на "Стэмфрд Бридж", затем сыграли вничью в гостевых матчах с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", сумели отобрать очки и у "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". "Бернли" забрался в зону еврокубков, опережал "Арсенал", на затем команду настиг спад. "Бордовые" не выигрывают в АПЛ уже шесть туров подряд (с 12 декабря), хотя встречались они не только с грандами, но и с аутсайдерами. Теперь подопечных Шона Дайча ждет новое испытание – к ним в гости пожалует "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" не отличаются стабильностью, в конце прошлого года они сыграли вничью три матча подряд, однако и их конкуренты "Челси" и "Ливерпуль" постоянно теряют очки, из-за чего "МЮ" имеет отрыв в три очка от третьего места. В последнее время в АПЛ разгорелась сага с переездом в Манчестер форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса. Сначала его сватали в "Сити", затем подключился и "Юнайтед". В итоге чилиец выбрал красную сторону Манчестера, в обратном направлении должен последовать Генрих Мхитарян. Подписание Санчеса теперь ставит под сомнение возвращение в "МЮ" Криштиану Роналду, у "красных дьяволов" и без того хороший выбор в линии нападения, поэтому португалец, вероятно, останется в "Реале".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 125 матчей: 59 побед у "МЮ", 44 – у "Бернли", 22 раза была зафиксирована ничья.

В матче первого круга команды сыграли 2:2.

"Бернли" не выигрывает у "Манчестер Юнайтед" с 19 августа 2009 года.

Ориентировочные составы:

"Бернли": Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундсон, Корк, Дефур, Арфилд, Хендрик, Барнс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мартиаль, Лукаку.

Прогноз на матч:

"Бернли" находится в затяжном кризисе, команда не может выиграть, хотя старается дать бой каждому сопернику. Также у "бордовых" имеются проблемы в атаке, они очень мало забивают – всего 19 голов, меньше только у "Брайтона", "Вест Бромвича" и "Суонси", но при этом команда Дайча находится на седьмом месте. Помогает оборона, "Бернли" пропустил только 20 голов, лучше оборонительные редуты только у трех лидеров – "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Именно поэтому вряд ли стоит ждать большого количества голов в сегодняшней игре, хозяева наверняка всей командой уйдут в оборону и будут оборонять ничью до последнего, надеясь на редкие контратаки.

Вячеслав Горбачев

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