В гости к грозе авторитетов: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли"

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В гости к грозе авторитетов: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли""Бернли" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Терф Мур"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Майк Дин

Удивляющий многих специалистов "Бернли" в рамках 24 тура АПЛ встретится с "Манчестер Юнайтед". "Бордовые" давно не радовали своих болельщиков успешной игрой, хотя когда-то они выигрывали чемпионат Англии и играли в Кубке чемпионов (в 1961 году дошли до четвертьфинала). Затем у команды наступил спад, она вылетела из высшего дивизиона в 1976 году, долгое время пребывала в Чемпионшипе, затем вышла в АПЛ в 2009 году, но закрепиться в элите не смогла и сразу же вылетела. История повторилась в 2014 году, "Бернли" снова показал себя командой-лифтом. В 2016 году с третьей попытки "бордовые" закрепились в АПЛ, заняв 16 место, а уже через год о них заговорила вся Англия.

"Бернли" уже в первом туре обыграл действующего чемпиона  "Челси", забив три мяча на "Стэмфрд Бридж", затем сыграли вничью в гостевых матчах с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", сумели отобрать очки и у "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". "Бернли" забрался в зону еврокубков, опережал "Арсенал", на затем команду настиг спад. "Бордовые" не выигрывают в АПЛ уже шесть туров подряд (с 12 декабря), хотя встречались они не только с грандами, но и с аутсайдерами. Теперь подопечных Шона Дайча ждет новое испытание – к ним в гости пожалует "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" не отличаются стабильностью, в конце прошлого года они сыграли вничью три матча подряд, однако и их конкуренты "Челси" и "Ливерпуль" постоянно теряют очки, из-за чего "МЮ" имеет отрыв в три очка от третьего места. В последнее время в АПЛ разгорелась сага с переездом в Манчестер форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса. Сначала его сватали в "Сити", затем подключился и "Юнайтед". В итоге чилиец выбрал красную сторону Манчестера, в обратном направлении должен последовать Генрих Мхитарян. Подписание Санчеса теперь ставит под сомнение возвращение в "МЮ" Криштиану Роналду, у "красных дьяволов" и без того хороший выбор в линии нападения, поэтому португалец, вероятно, останется в "Реале".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 125 матчей: 59 побед у "МЮ", 44 – у "Бернли", 22 раза была зафиксирована ничья.

В матче первого круга команды сыграли 2:2.

"Бернли" не выигрывает у "Манчестер Юнайтед" с 19 августа 2009 года.

Ориентировочные составы:

"Бернли": Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундсон, Корк, Дефур, Арфилд, Хендрик, Барнс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мартиаль, Лукаку.

Прогноз на матч:

"Бернли" находится в затяжном кризисе, команда не может выиграть, хотя старается дать бой каждому сопернику. Также у "бордовых" имеются проблемы в атаке, они очень мало забивают – всего 19 голов, меньше только у "Брайтона", "Вест Бромвича" и "Суонси", но при этом команда Дайча находится на седьмом месте. Помогает оборона, "Бернли" пропустил только 20 голов, лучше оборонительные редуты только у трех лидеров – "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Именно поэтому вряд ли стоит ждать большого количества голов в сегодняшней игре, хозяева наверняка всей командой уйдут в оборону и будут оборонять ничью до последнего, надеясь на редкие контратаки.  

Вячеслав Горбачев

Не пропустите! Анонс матча "Брайтон" - "Челси" | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
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