В гости к худшей команде страны: ЦСКА отправляется в Пермь на игру с "Амкаром"
"Амкар" – ЦСКА
Стадион: "Звезда"
Начало матча: 17:30
Арбитр: Сергей Иванов
В стартовом матче девятого тура РФПЛ московский ЦСКА встретится с "Амкаром" на его поле. Изначально эта игра должна была состояться на выходных, однако уже во вторник команда Гончаренко должна будет сыграть в Лиссабоне с "Бенфикой", поэтому игру в Перми перенесли на пятницу. В прошлом туре ЦСКА впервые в истории проиграл на своем стадионе "Ахмату" ("Тереку"). Грозненцы забили гол с нарушением правил, мяч перед взятием ворот покинул пределы поля, но арбитр этого не заметил.
После игры Гончаренко заявил, что об его команду арбитры вытирают ноги, обвинив их в заговоре. Президент ЦСКА Евгений Гинер, в свою очередь, заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский должен покинуть свой пост.
"Весь стадион видел, что мяч вышел за пределы поля. Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас. Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьёзной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, - настоящий произвол. Причём произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет", - сказал Гинер.
ЦСКА после поражения опустился на шестое место в турнирной таблице, команда не забивает две игры подряд. Теперь же москвичам предстоит выезд в Пермь к худшей команде чемпионата, однако, несмотря на этот факт, легкой прогулки армейцам жать не приходится. "Амкар" уже отобрал очки у "Краснодара", едва не остановил "Зенит", который сумел выиграть в Перми только со счетом 1:0. Команда Гаджиева очень мало забивает, но закрыться и сыграть на ноль в обороне вполне способна.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 28 очных встреч: 17 побед у ЦСКА, 3 - у "Амкара", 8 ничьих.
В прошлом сезоне ЦСКА выиграл в Перми 2:0, в Москве была зафиксирована ничья 2:2.
В последних трёх домашних матчах "Амкар" выигрывал у ЦСКА дважды.
Ориентировочные составы:
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Сиваков, Рязанцев, Костюков, Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.
Прогноз на матч:
Проиграть в Перми ЦСКА не должен, однако три очка им не гарантированы. Армейцы испытывают проблемы с атакой, "Амкар" же наверняка закроется в обороне. Тотал меньше вполне вероятен, причем даже ТМ (1.5).
Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.75, на ничью – 3.50, на "Амкар" – 5.80.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|СКА Хабаровск
|8
|6
|15
|Анжи
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5