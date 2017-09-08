В гости к худшей команде страны: ЦСКА отправляется в Пермь на игру с "Амкаром"

"Амкар" – ЦСКА

Стадион: "Звезда"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Сергей Иванов

В стартовом матче девятого тура РФПЛ московский ЦСКА встретится с "Амкаром" на его поле. Изначально эта игра должна была состояться на выходных, однако уже во вторник команда Гончаренко должна будет сыграть в Лиссабоне с "Бенфикой", поэтому игру в Перми перенесли на пятницу. В прошлом туре ЦСКА впервые в истории проиграл на своем стадионе "Ахмату" ("Тереку"). Грозненцы забили гол с нарушением правил, мяч перед взятием ворот покинул пределы поля, но арбитр этого не заметил.

После игры Гончаренко заявил, что об его команду арбитры вытирают ноги, обвинив их в заговоре. Президент ЦСКА Евгений Гинер, в свою очередь, заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский должен покинуть свой пост.

"Весь стадион видел, что мяч вышел за пределы поля. Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас. Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьёзной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, - настоящий произвол. Причём произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет", - сказал Гинер.

ЦСКА после поражения опустился на шестое место в турнирной таблице, команда не забивает две игры подряд. Теперь же москвичам предстоит выезд в Пермь к худшей команде чемпионата, однако, несмотря на этот факт, легкой прогулки армейцам жать не приходится. "Амкар" уже отобрал очки у "Краснодара", едва не остановил "Зенит", который сумел выиграть в Перми только со счетом 1:0. Команда Гаджиева очень мало забивает, но закрыться и сыграть на ноль в обороне вполне способна.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 28 очных встреч: 17 побед у ЦСКА, 3 - у "Амкара", 8 ничьих.

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл в Перми 2:0, в Москве была зафиксирована ничья 2:2.

В последних трёх домашних матчах "Амкар" выигрывал у ЦСКА дважды.

Ориентировочные составы:

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Идову, Комолов, Сиваков, Рязанцев, Костюков, Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.

Прогноз на матч:

Проиграть в Перми ЦСКА не должен, однако три очка им не гарантированы. Армейцы испытывают проблемы с атакой, "Амкар" же наверняка закроется в обороне. Тотал меньше вполне вероятен, причем даже ТМ (1.5).

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.75, на ничью – 3.50, на "Амкар" – 5.80.

Вячеслав Горбачев

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