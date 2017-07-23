В гости к неудобному сопернику: "Спартак" сразится с "Уфой"

"Уфа" – "Спартак"

Стадион: "Нефтяник" (Уфа)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Алексей Сухой (Люберцы)

Воскресная программа второго тура российской Премьер-Лиги будет представлена тремя поединками, центральным из которых станет противостояние в столице Башкортостана, где местный клуб "Уфа" встретится с московским "Спартаком". Интересно, но уфимцы – один из самых неудобных оппонентов для столичной команды. Хотя парадокс состоит в том, что свои победы над "горожанами" "красно-белые" в рамках национального первенства добывали только на выезде.

Завоевав Суперкубок России в напряженном матче с "Локомотивом", "Спартаку" предстояло открыть чемпионат встречей против еще одного принципиального противника московского "Динамо", только вернувшегося в РФПЛ. "Мясные" упустили победу за считанные минуты до окончания игры. Что касается коллектива Сергея Семака, то "Уфа" в туре открытия минимально переиграли еще одного новичка высшей лиги "Тосно".

Победа в предстоящем поединка кровь из носа необходима "спартаковцам", потому как некоторые конкуренты уже добыли свои шесть очков на старте кампании – это и "Зенит", и "Локомотив", и "Краснодар". Догонять соперников надо, посему любой другой результат будет расцениваться, как провал. Очевидно, что уфимцы под проводом Семака также не из робкого десятка. "Горожане", без сомнений, будут стремиться побить свое прошлогоднее пока лучшее достижение в чемпионате России - итоговое седьмое место.

Интересные факты противостояния "Уфы" и "Спартака":

В рамках российской Премьер-Лиги "Уфа" и "Спартак" шесть раз встречались. Что интересно, три победы на счету уфимцев против двух викторий действующего чемпиона страны.

Последний матч между командами на стадионе "Нефтяник" завершился победой московского клуба.

Матчи между "Уфой" и "Спартаком" никогда не завершались нулевой ничьей.

Ориентировочные составы на игру:

Уфа: Беленов, Табидзе, Аликин, Тумасян, Сухов, Безденежных, Пауревич, Засеев, Живоглядов, Фатаи, Обляков

Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш, Л. Адриано

Прогноз на матч "Уфа" – "Спартак":

Несмотря на то, что "Спартак" упустил победу в прошлом туре с "Динамо", а "Уфа победила, все же действующий чемпион является явным фаворитом в этом матче.

Точно так же считают и букмекеры, оценивая победу москвичей в 1.65. В то время, как выигрыш уфимцев в среднем равен коэффициенту 5.0.

Богдан Архипенко

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