В гости к "селянам": "Бавария" в центральном матче тура сразится с "Хоффенхаймом"

"Хоффенхайм" – "Бавария"

Стадион: "Райн-Неккар-Арена" (Зинсхайм, Германия)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин)

Центральной встречей 3-го тура Бундеслиги станет противостояние "Хоффенхайма" и "Баварии" в Зинсхайме. В прошлом чемпионате действующий чемпион Германии не смог обыграть "селян", довольствовавшись домашней ничьей (1:1) и уступив в гостях (0:1). До этого же "Бавария" только четверть очных матчей с "Хоффенхаймом" сыграла вничью, ни разу не проиграв.

Текущий сезон "Хоффенхайм" начал с домашней победы над "Вердером". Долгое время на табло сохранялись нули. И только на 84-й минуте единственный гол в матче забил нападающий "селян" Андрей Крамарич. В следующем туре команда Юлиана Нагельсманна поехала в гости к "Байеру". Случилось это после поражения от "Ливерпуля" (2:4) в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов. Гостям явно не хватало сил и эмоций. "Байер" имел много возможностей забить, однако большое преимущество "аспириновые" смогли превратить только в два гола. Однако "Хоффенхайм" сумел ответить своими двумя мячами и увез из Леверкузена ничью. Во время паузы в чемпионате на игры сборных "селяне" провели товарищескую встречу с любительским клубом "Фридрихсхагенер", отгрузив в ворота соперника 18 безответных мячей. Однако этому поединку не стоит придавать большого значения.

"Бавария" в двух стартовых турах встречалась с теми же соперниками, что и "Хоффенхайм". Только в обратной последовательности. Сначала мюнхенцы принимали на своем поле "Байер". Действующий чемпион Германии довольно быстро забил три гола, и во втором тайме команде Карло Анчелотти оставалось только довести дело до победы. Итог – 3:1 в пользу "Баварии". Спустя неделю мюнхенцы отправилась в гости к "Вердеру". В Бремене очки чемпиону дались значительно труднее. Более 70-ти минут "музыканты" удерживали на табло нули, после чего за дело взялся Роберт Левандовски. Польский нападающий "Баварии" оформил дубль в течение трех минут, благодаря чему три очка уехали в Мюнхен.

В этом матче в составе чемпиона может дебютировать Хамес Родригес. Правда, колумбиец вряд ли выйдет на поле с первых минут. Все же Хамес только недавно оправился от травмы, плюс перелет из Южной Америки не способствует быстрому восстановлению. Есть у мюнхенцев и травмированные игроки. Так левый защитник Давид Алаба вернулся из стана сборной Австрии с повреждением. Его сменщик Хуан Бернат серьезно травмировался еще во время предсезонной подготовки, поэтому позицию на левом фланге обороны займет опытный Рафинья.

Интересные факты противостояния "Хоффенхайма" и "Баварии":

За два десятка очных матчей "Хоффенхайм" лишь раз обыгрывал мюнхенцев

С учетом прошлого сезона победная серия "Баварии" в Бундеслиге длится 6 игр

В прошлом сезоне "селяне" отобрали у будущего чемпиона 4 очка

Последний встреча соперников на официальном уровне прошла 4 апреля 2017 года в Зинсхайме и завершилась исторической победой хозяев (1:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Хоффенхайм": Бауманн – Хюбнер, Фогт, Нордвейт, Цубер, Демирбай, Рупп, Кадерабек, Амири, Ут, Вагнер.

"Бавария: Нойер – Киммих, Хуммельс, Зюле, Рафинья, Толиссо, Руди, Мюллер, Роббен, Рибери, Левандовски.

Прогноз на матч "Хоффенхайм" – "Бавария":

В прошлом сезоне Юлиан Нагельсманн и его команда добились исторического результата – одолев у себя дома мюнхенский клуб. Та победа для "селян" стала первой в истории над "Баварией". Чем теперь Юлиан Негельсманн сможет удивить чемпиона?

Букмекеры, откровенно говоря, не верят в хозяев поля. На победу "Хоффенхайма" средний коэффициент составляет 6.80 баллов, в то время как на успех "Баварии" можно поставить с коэффициентом 1.50 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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