В гостях комфортнее, чем дома: ЦСКА показывает зубы

Soccenews анализирует гостевую победу ЦСКА над "Базелем" в рамках четвертого тура Лиги Чемпионов.

Две недели назад, когда ЦСКА на своём поле проиграл "Базелю", мы рассуждали о том, насколько унылы армейцы, но не уставали отмечать – это было ожидаемо, а при определённом стечение обстоятельств команда могла сыграть лучше. Второй матч против швейцарцев стал подтверждением сказанного – подопечные Виктора Гончаренко на "Санкт Якоб Парк" провели блеклый первый тайм (в своих худших традициях), но после перерыва напомнили о тех самых обстоятельствах. ЦСКА продемонстрировал зубы – вырвав важнейшую гостевую победу и вернув себе шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Первый тайм – практически классика от ЦСКА, если говорить о неудачных матчах армейцев. Несогласованность в обороне и обновленный рекорд Игоря Акинфеева, плохой выход из обороны в атаку, слабый центр поля и минимум креатива на чужой половине поля. Казалось, что команде Гончаренко ничего не светит, кроме разговоров о том, что половину состава надо гнать в шею, а вместе с ними и тренера (да-да, наши болельщики суровы и беспощадны). Но москвичи доказали – у ЦСКА есть команда, а камбек в гостевой игре с "Бенфикой" не был случайностью.

Гончаренко не побоялся в перерыве снять Витиньо и выпустить Дзагоева, даже несмотря на то, что Алан не был готов даже на полчаса (после матча игрок признался, что ему было очень тяжело и сил хватило минут на двадцать). Этот ход тренера, вкупе с перестановкой Головина – Александр опустился глубже и командировкой Вернблума в атаку, стал ключевым в матче. ЦСКА стал нормально выходить со своей половины поля благодаря действиям Головина (плюс старались и защитники), Дзагоев здорово открывался между линиями, а Вернблум, прикинувший, что он ничем не хуже соотечественника Ибрагимовича, был по-настоящему эффективен впереди.

ЦСКА выиграл четвёртый подряд матч Лиги Чемпионов в гостях, если считать встречи в квалификации. Очевидно, что армейцам удобнее и комфортнее играть на выезде, чем дома. Как и в Лиссабоне, в Базеле армейцы уступали в счёте по ходу матча, но не сломались и сумели продемонстрировать характер. Возможно, соперники не ожидали такого преображения команды Гончаренко, но это их проблемы, тогда как факт остаётся фактом – ЦСКА снова смог перестроиться, при этом не сломавшись психологически. Дома так выходить из непростых положений у армейцев пока не получается и это то, над чем тренерскому штабу необходимо работать. Домашний матч против "Бенфики" может стать ключевым.

Игорь Павелко | http://soccernews.ru

Не пропустите опрос: выбираем самую горячую девушку октября