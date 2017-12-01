В гостях у "домашних" туляков: "Спартак" сразится с "Арсеналом"
"Арсенал" Т – "Спартак"
Стадион: "Арсенал" (Тула, Россия)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
19-й тур российской Премьер-лиги начнется двумя матчами уже в пятницу. В одном из них действующий чемпион московский "Спартак" будет гостить у тульского "Арсенала". Москвичи попросили провести эту игру раньше базового дня тура по случаю важнейшего поединка на следующей неделе в рамках Лиги чемпионов. Но и встреча на стадионе "Арсенал" имеет для подопечных Массимо Карреры отнюдь не рядовое значение. Тем более что "канониры" сделают все, чтобы отнять очки у "красно-белых".
Текущий сезон туляки начинали не лучшим образом, и все шло к тому, что "Арсенал" и в этом чемпионате будет вынужден бороться за выживание. Но по ходу кампании команда Миодрага Божовича стала прибавлять в игре, и результат не заставил себя долго ждать. На протяжении последних 4-х домашних поединков "канониры" сохраняют свои ворота "сухими", хотя в гости к тулякам приезжали такие команды как "Краснодар" и «ЦСКА». В итоге "Арсенал", добыв ряд побед в родных стенах, взобрался на 9 место и сумел на данный момент оторваться от зоны вылета на 4 очка. В предыдущем туре туляки в гостях уступили "Тосно" со счетом 2:3. Если же посмотреть на турнирную таблицу, то тульскому коллективу до зоны еврокубков всего-то 6 очков. Однако все прекрасно понимают, что главная задача "Арсенала" – отстоять место в РФПЛ и сделать это, как можно, скорее, не откладывая на самую концовку сезона, как это было в прошлом чемпионате.
"Спартак", после блеклого старта в сезоне, постепенно приходит в себя. "Красно-белые" не проигрывают в последних 11-ти турах. Матч за матчем, команда приближается к лигочемпионовской зоне. От ЦСКА, который занимает 4-е место, команду отделяет один балл, а от второго "Зенита" – два пункта. В прошлом туре "Спартак" одолел «Зенит», показав высококачественный футбол. Наверняка "Ливерпуль" был озадачен увиденным. Отметим, что москвичам, чтобы продолжить выступления в Лиги чемпионов, нужно обязательно побеждать англичан. Правда, перед этим противостоянием подопечным Массимо Карреры предстоит сложный выезд в Тулу. На выезде "Спартак" в текущем сезоне в рамках чемпионата России отыграл девять матчей, в которых значатся две победы при двух поражениях.
Также стоит сказать, что накануне поединка в Туле "красно-белые" имеют кадровые потери. Защитники Таски и Комбаров травмированы, а Фернандо пропустит встречу из-за дисквалификации.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Спартака":
"Арсенал" выиграл оба домашних матча у "Спартака" в истории
"Красно-белые" никогда не забивали в Туле
"Арсенал" не пропускает на своем поле с 26 августа текущего года
"Спартак" не проигрывает в Премьер-лиге 11 матчей кряду
Ориентировочные составы на игру:
"Арсенал": Габулов – К.Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Бурчану, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Кангва, Джорджевич.
"Спартак": Селихов – Ещенко, Кутепов, Бокетти, Джикия, Зобнин, Глушаков, Самедов, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Прогноз на матч "Арсенал" – "Спартак":
Действующий чемпион страны, да и вообще сам "Спартак", это приличный раздражитель для любого оппонента в РФПЛ. А тульский "Арсенал" ныне в неплохой форме, солидно смотрится впереди, а вот "Спартак" в обороне слабоват, да и пропускает регулярно. Плюс, позади игра с "Зенитом", которая была в понедельник и отняла массу сил. Так что оборона "Спартака", и без того уязвимая из-за кадровых потерь, должна быть еще более подвержена давлению от соперника, коим выступает "домашний" "Арсенал".
Тем не менее, букмекеры уверенно отдают предпочтение москвичам. Так на победу "Спартака" средний коэффициент составляет – 1.70 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент, равный 3.60 баллам. А вот успех "Арсенала" оценивается в 5.30 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|18
|39
|2
|ЦСКА Москва
|19
|35
|3
|Спартак Москва
|19
|34
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|33
|5
|Краснодар
|18
|30
|6
|Ахмат
|18
|25
|7
|Уфа
|18
|24
|8
|Урал
|18
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Ростов
|18
|22
|11
|Амкар
|18
|21
|12
|Рубин
|18
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Динамо Москва
|18
|16
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12