В гостях у "домашних" туляков: "Спартак" сразится с "Арсеналом"

"Арсенал" Т – "Спартак"

Стадион: "Арсенал" (Тула, Россия)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

19-й тур российской Премьер-лиги начнется двумя матчами уже в пятницу. В одном из них действующий чемпион московский "Спартак" будет гостить у тульского "Арсенала". Москвичи попросили провести эту игру раньше базового дня тура по случаю важнейшего поединка на следующей неделе в рамках Лиги чемпионов. Но и встреча на стадионе "Арсенал" имеет для подопечных Массимо Карреры отнюдь не рядовое значение. Тем более что "канониры" сделают все, чтобы отнять очки у "красно-белых".

Текущий сезон туляки начинали не лучшим образом, и все шло к тому, что "Арсенал" и в этом чемпионате будет вынужден бороться за выживание. Но по ходу кампании команда Миодрага Божовича стала прибавлять в игре, и результат не заставил себя долго ждать. На протяжении последних 4-х домашних поединков "канониры" сохраняют свои ворота "сухими", хотя в гости к тулякам приезжали такие команды как "Краснодар" и «ЦСКА». В итоге "Арсенал", добыв ряд побед в родных стенах, взобрался на 9 место и сумел на данный момент оторваться от зоны вылета на 4 очка. В предыдущем туре туляки в гостях уступили "Тосно" со счетом 2:3. Если же посмотреть на турнирную таблицу, то тульскому коллективу до зоны еврокубков всего-то 6 очков. Однако все прекрасно понимают, что главная задача "Арсенала" – отстоять место в РФПЛ и сделать это, как можно, скорее, не откладывая на самую концовку сезона, как это было в прошлом чемпионате.

"Спартак", после блеклого старта в сезоне, постепенно приходит в себя. "Красно-белые" не проигрывают в последних 11-ти турах. Матч за матчем, команда приближается к лигочемпионовской зоне. От ЦСКА, который занимает 4-е место, команду отделяет один балл, а от второго "Зенита" – два пункта. В прошлом туре "Спартак" одолел «Зенит», показав высококачественный футбол. Наверняка "Ливерпуль" был озадачен увиденным. Отметим, что москвичам, чтобы продолжить выступления в Лиги чемпионов, нужно обязательно побеждать англичан. Правда, перед этим противостоянием подопечным Массимо Карреры предстоит сложный выезд в Тулу. На выезде "Спартак" в текущем сезоне в рамках чемпионата России отыграл девять матчей, в которых значатся две победы при двух поражениях.

Также стоит сказать, что накануне поединка в Туле "красно-белые" имеют кадровые потери. Защитники Таски и Комбаров травмированы, а Фернандо пропустит встречу из-за дисквалификации.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Спартака":

"Арсенал" выиграл оба домашних матча у "Спартака" в истории

"Красно-белые" никогда не забивали в Туле

"Арсенал" не пропускает на своем поле с 26 августа текущего года

"Спартак" не проигрывает в Премьер-лиге 11 матчей кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал": Габулов – К.Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Бурчану, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Кангва, Джорджевич.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Кутепов, Бокетти, Джикия, Зобнин, Глушаков, Самедов, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Спартак":

Действующий чемпион страны, да и вообще сам "Спартак", это приличный раздражитель для любого оппонента в РФПЛ. А тульский "Арсенал" ныне в неплохой форме, солидно смотрится впереди, а вот "Спартак" в обороне слабоват, да и пропускает регулярно. Плюс, позади игра с "Зенитом", которая была в понедельник и отняла массу сил. Так что оборона "Спартака", и без того уязвимая из-за кадровых потерь, должна быть еще более подвержена давлению от соперника, коим выступает "домашний" "Арсенал".

Тем не менее, букмекеры уверенно отдают предпочтение москвичам. Так на победу "Спартака" средний коэффициент составляет – 1.70 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент, равный 3.60 баллам. А вот успех "Арсенала" оценивается в 5.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru