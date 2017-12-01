В гостях у "домашних" туляков: "Спартак" сразится с "Арсеналом"

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В гостях у "домашних" туляков: "Спартак" сразится с "Арсеналом"

"Арсенал" Т – "Спартак"

Стадион: "Арсенал" (Тула, Россия)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

19-й тур российской Премьер-лиги начнется двумя матчами уже в пятницу. В одном из них действующий чемпион московский "Спартак" будет гостить у тульского "Арсенала". Москвичи попросили провести эту игру раньше базового дня тура по случаю важнейшего поединка на следующей неделе в рамках Лиги чемпионов. Но и встреча на стадионе  "Арсенал" имеет для подопечных Массимо Карреры отнюдь не рядовое значение. Тем более что "канониры" сделают все, чтобы отнять очки у "красно-белых".

Текущий сезон туляки начинали не лучшим образом, и все шло к тому, что "Арсенал" и в этом чемпионате будет вынужден бороться за выживание. Но по ходу кампании команда Миодрага Божовича стала прибавлять в игре, и результат не заставил себя долго ждать. На протяжении последних 4-х домашних поединков "канониры" сохраняют свои ворота "сухими", хотя в гости к тулякам приезжали такие команды как "Краснодар" и «ЦСКА». В итоге "Арсенал", добыв ряд побед в родных стенах, взобрался на 9 место и сумел на данный момент оторваться от зоны вылета на 4 очка. В предыдущем туре туляки в гостях уступили "Тосно" со счетом 2:3. Если же посмотреть на турнирную таблицу, то тульскому коллективу до зоны еврокубков всего-то 6 очков. Однако все прекрасно понимают, что главная задача "Арсенала" – отстоять место в РФПЛ и сделать это, как можно, скорее, не откладывая на самую концовку сезона, как это было в прошлом чемпионате.

"Спартак", после блеклого старта в сезоне, постепенно приходит в себя. "Красно-белые" не проигрывают в последних 11-ти турах. Матч за матчем, команда приближается к лигочемпионовской зоне. От ЦСКА, который занимает 4-е место, команду отделяет один балл, а от второго "Зенита" – два пункта. В прошлом туре "Спартак" одолел «Зенит», показав высококачественный футбол. Наверняка "Ливерпуль" был озадачен увиденным. Отметим, что москвичам, чтобы продолжить выступления в Лиги чемпионов, нужно обязательно побеждать англичан. Правда, перед этим противостоянием подопечным Массимо Карреры предстоит сложный выезд в Тулу. На выезде "Спартак" в текущем сезоне в рамках чемпионата России отыграл девять матчей, в которых значатся две победы при двух поражениях.

Также стоит сказать, что накануне поединка в Туле "красно-белые" имеют кадровые потери. Защитники Таски и Комбаров травмированы, а Фернандо пропустит встречу из-за дисквалификации.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Спартака":

"Арсенал" выиграл оба домашних матча у "Спартака" в истории  

"Красно-белые" никогда не забивали в Туле

"Арсенал" не пропускает на своем поле с 26 августа текущего года

"Спартак" не проигрывает в Премьер-лиге 11 матчей кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал": Габулов – К.Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Бурчану, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Кангва, Джорджевич.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Кутепов, Бокетти, Джикия, Зобнин, Глушаков, Самедов, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Спартак":

Действующий чемпион страны, да и вообще сам "Спартак", это приличный раздражитель для любого оппонента в РФПЛ. А тульский "Арсенал" ныне в неплохой форме, солидно смотрится впереди, а вот "Спартак" в обороне слабоват, да и пропускает регулярно. Плюс, позади игра с "Зенитом", которая была в понедельник и отняла массу сил. Так что оборона "Спартака", и без того уязвимая из-за кадровых потерь, должна быть еще более подвержена давлению от соперника, коим выступает "домашний" "Арсенал".

Тем не менее, букмекеры уверенно отдают предпочтение москвичам. Так на победу "Спартака" средний коэффициент составляет – 1.70 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент, равный 3.60 баллам. А вот успех "Арсенала" оценивается в 5.30 баллов. 

Александр Никитин | http://soccernews.ru 

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2 ЦСКА Москва 19 35
3 Спартак Москва 19 34
4 Зенит Санкт-Петербург 18 33
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 19 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
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