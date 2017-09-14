В гостях у "фиалок": "Аустрия" принимает итальянский "Милан"

"Аустрия" – "Милан"

Стадион: "Эрнст Хаппель" (Вена, Австрия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)

Итальянский "Милан" в своем первом матче Лиги Европы нового сезона сыграет на выезде с венской "Аустрией". "Россонери" являются фаворитами своей отборочной группы, в которой помимо австрийцев также представлены хорватская "Риека" и греческий АЕК. "Аустрия" с такими соперниками также способна побороться за выход в плей-офф, что уже станет для команды большим достижением.

Оба клуба попали в групповую стадию турнира через квалификацию, начиная с третьего отборочного раунда. "Милан" получил в соперники сначала румынскую "Крайову", а затем македонскую "Шкендию-79" - обе команды были обыграны с общим счетом 10:0 по итогам двух матчей. Подопечные Монтеллы хорошо стартовали и во внутреннем первенстве, выиграв в первых двух турах "Кротоне" и "Кальяри". Однако в последнем матче красно-черные крупно уступили "Лацио" – 1:4. Эта игра показала все слабости "Милана" а самый дорогой новичок команды, Леонардо Бонуччи, допускал ошибки практически при каждом взятии ворот. Не смогут сыграть в матче травмированные Бонавентура и Монтоливо, также под вопросом участие Давиде Калабрия.

"Аустрия" на пути в групповой этап поочередно прошла кипрский АЕЛ и хорватский "Осиек". В чемпионате страны команда располагается на четвертом месте после семи сыгранных туров. В прошлом сезоне австрийцы также участвовали в Лиге Европы, однако не смогли выйти из группы, оставшись позади "Ромы", "Астры" и чешской "Виктории". Трансферная стоимость игроков "Аустрии" составляет 20,4 миллионов евро, средний возраст игроков – 23,8 года. Состав Милана оценен в 331,7 миллионов, футболисты в целом немного постарше – 25,4 года.

Интересные факты противостояния "Аустрии" и "Милана":

Из 12 матчей с итальянскими командами "Аустрия" выиграла лишь однажды.

"Милан" проиграл только в одном из девяти матчей с соперниками из Австрии.

"Аустрия" не может победить в еврокубках на своем стадионе уже 5 матчей подряд.

Ориентировочные составы на игру:

"Аустрия": Хаджикич, Мохаммед, Марчинко, Кляйн, Вестерманн, Ли Чжин Хен, Хольцхаузер, Прокоп, Таджури, Пирес, Фризенбихлер.

"Милан": Доннарумма, Конти, Бонуччи, Мусаккьо, Родригес, Кесси, Биглия, Чалханоглу, Сусо, Силва, Борини.

Прогноз на матч "Аустрия" – "Милан":

Итальянцы считаются фаворитами встречи, ведь по классу команда на голову выше своих соперников. Остается вопрос в мотивации и целях "россонери" в этом турнире. Хотя вряд ли Монтелла решится выпустить полурезервный состав.

На победу "Милана" букмекеры предлагают коэффициент 1,51, на ничью – 4,74, на победу "Аустрии" – 6,95.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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