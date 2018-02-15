В гостях у "кельтов": "Зенит" сыграет первый официальный матч года против "Селтика"

"Селтик" – "Зенит"

Стадион: "Селтик Парк" (Глазго, Шотландия)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Одним из центральных матчей 1/16 финала Лиги Европы стоит назвать поединок между шотландским "Селтиком" и питерским "Зенитом". В этой паре нет явного фаворита, специалисты дают обоим клубам примерно равные шансы на успех. При этом стоит обратить внимание на то, что в первом матче на стороне "кельтов" не только свое поле и болельщики, но и игровая практика, ведь турниры на Туманном Альбионе в самом разгаре, тогда как "Зенит" готовился к предстоящим матчам, играя контрольные спарринги.

"Селтик", которому равных в Шотландии сейчас нет, в текущем еврокубковом сезоне имел отличную возможность проверить свои силы на фоне сильнейших команд Старого Света. Как оказалось, по сравнению с континентальными грандами "кельты" не столь и сильны. Поражения от ПСЖ со счетом 0:5 и 1:7, а также "Баварии" (0:3) лишний раз подтверждают это. Просто сам шотландский футбол сейчас находится в очевидном упадке. Очевидно, что даже чемпион этой страны едва ли подходит для уровня Лиги чемпионов.

К поединку против "Зенита" команда Брендана Роджерса подходит с пятью победами в шести последних матчах. После сыгранных 26 туров "Селтик" уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьершипа, опережая ближайшего преследователя на 8 пунктов. В начале февраля "кельты" проиграли на выезде "Килмарноку" со счетом 0:1. Это поражение стало лишь вторым для команды за два последних сезона. Домашняя беспроигрышная серия шотландского клуба насчитывает восемь матчей, семь из которых "Селтик" выиграл. Последнее поражение в родных стенах "кельты" потерпели 5 декабря 2017 года от "Андерлехта" в Лиге чемпионов со счетом 0:1.

"Зенит", привыкший к лигочемпионовским баталиям, в этой Лиге Европы вообще никаких проблем не испытывал. Питерцы легко выиграли группу, только раз потеряв в ней очки. Однако с другой стороны "Реал Сосьедад", "Вардар" и "Русенборг" сложно назвать соперниками уровня "Селтика". Теперь команде Роберто Манчини предстоит пройти более серьезную проверку. Однако, похоже, питерцы к ней подготовились как следует. "Зенит" победил в пяти из шести товарищеских матчей предсезонки, в том числе, разобравшись с "Копенгагеном" (5:0), "Црвеной Звездой" (1:0) и "Марибором" (3:1).

Если в целом, то питерцы находятся сейчас в очень хорошей игровой форме. Но одно дело играть контрольные матчи, и совсем другое, противостоять на переполненном "Селтик Парке" сильному сопернику, которая находится в отличном игровом тонусе и является по своей сути "домашней" командой. "Зенит" отыграет оба матча против британцев без игровой практики официальных матчей, ведь чемпионат России продолжится для питерцев только с 4 марта матчем против "Амкара". Манчини в такой ситуации еще не оказывался, поэтому сложно сказать что покажет "Зенит" на поле в Глазго.

Интересные факты противостояния "Селтика" и "Зенита":

Проигрышная серия "Селтика" в еврокубках составляет 4 матча

"Зенит" выиграл шесть из семи последних поединков в Лиге Европы

В шести матчах против российских клубов "кельты" одержали три победы

Единственный раз "Зенит" встречался с шотландской командой в финале Кубка УЕФА 2007/08, когда питерцы переиграли "Рейнджерс" (2:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Селтик": де Врис – Лустиг, Шимунович, Айер, Тирни, Браун, Нтшам, Форрест, Синклер, Мусонда, Дембеле.

"Зенит": Лунев – Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Нобоа, Ригони, Полоз, Кокорин.

Прогноз на матч "Селтик" – "Зенит":

Фаворита встречи в Глазго, по мнению букмекеров, нет. На успех команд предлагается примерно одинаковый коэффициент, который равен 2.70 баллам, в то время как ничейный исход оценивается в 3.46 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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