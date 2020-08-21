В Греции арестовали капитана "Манчестер Юнайтед" Магуайра

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр столкнулся с проблемами с законом во время отпуска в Греции.

27-летнего футболиста арестовали за отказ подчиниться требованиям полиции.

Капитана "красных дьяволов" задержали возле бара, где у него возник конфликт с туристами из Англии.

В "МЮ" знают о случившемся инциденте, но клуб пока не даёт развёрнутых комментариев на этот счёт.

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