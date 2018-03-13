В Греции отменили матчи национального Кубка

Министерство по делам спорта Греции приостановило проведение не только матчей чемпионата страны, но и национального Кубка.

Это связано с инцидентом с владельцем ПАОК Иваном Саввиди.

Напомним, 11 марта в конце матча чемпионата Греции ПАОК - АЕК Саввиди вышел на поле с оружием и грожал судье.

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