В Греции отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Жабе
Греческий журналист Жорж Мозиас опроверг информацию о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ПАОКа Лео Жабе.
"Информация о Лео Жабе в "Спартаке" за 12 миллионов евро - это просто спекуляции. Игрок не настолько хорош. ПАОК хочет продать его и предлагает везде. Более вероятно, что бразилец перейдет в "Спортинг", - приводит слова Мозиаса "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 21-летний Жаба принял участие в 9 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Хавбек известен своими выступлениями в России в составе грозненского "Ахмата".
Не пропустите: Тедеско готов обойтись без трансферов в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Неймар потерял друга, уведя у него девушку
-
Симеоне рассказал, кого считает лучшим вратарем мира
-
"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео
-
В Турции тренер побил футболистов в перерыве матча
-
1
Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим
-
Хорватский вратарь привез гол в свои ворота, празднуя несуществующий гол сопернику
-
Внучка соратника Гитлера раскритиковала футбольных фанатов
-
В Греции отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Жабе
-
1
Месси рассказал, что мешает ему перейти в аргентинский клуб
-
Игроки "Дженоа" установили рекорд Серии А
-
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в Хабаровске
-
"Рома" - "Милан": онлайн видеотрансляция матча Серии А
-
Пулишич повторил достижение Дэмпси 7-летней давности
-
"Севилья" включилась в борьбу за трансферную цель "МЮ", "Милана" и "Интера"
-
Хавбек "Тамбова" установил рекорд РПЛ
-
На случай тотальных тренерских рокировок: ТОП-10 специалистов, которые сидят без работы. Часть 2
-
2
Главные новости дня: 26 октября
-
"Атлетико" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Дженоа" – "Брешия" - 3:1 (видеообзор матча)
-
1
Мюллер не уйдёт из "Баварии" зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|2
|Ростов
|14
|29
|3
|Локомотив Москва
|13
|29
|4
|Краснодар
|13
|27
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|14
|16
|9
|Арсенал Тула
|14
|16
|10
|Уфа
|14
|16
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|14
|13
|14
|Ахмат
|14
|13
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11