В Греции отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Жабе

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В Греции отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Жабе
Греческий журналист Жорж Мозиас опроверг информацию о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ПАОКа Лео Жабе.

"Информация о Лео Жабе в "Спартаке" за 12 миллионов евро - это просто спекуляции. Игрок не настолько хорош. ПАОК хочет продать его и предлагает везде. Более вероятно, что бразилец перейдет в "Спортинг", - приводит слова Мозиаса "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 21-летний Жаба принял участие в 9 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Хавбек известен своими выступлениями в России в составе грозненского "Ахмата".

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