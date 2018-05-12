В Греции прошли массовые беспорядки перед финальным матчем кубка страны

Накануне финала Кубка Греции между АЕК и ПАОК в Афинах прошли массовые беспорядки и столкновения между фанатами и полицейскими.

Решающий матч турнира пройдет сегодня на "Олимпийском" стадионе.

Местная пресса сообщает, что группа неизвестных напала на здание, где располагается офис ПАОК. На близлежащих улицах города начались беспорядки и столкновения.

Всего в беспорядках приняли участие около тысячи болельщиков.

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