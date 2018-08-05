В Греции раскритиковали жену бывшего игрока ЦСКА

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В Греции раскритиковали жену бывшего игрока ЦСКА

Шведский полузащитник Понтус Вернблум, по всей видимости, не перейдет в ПАОК, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, жене футболиста не понравился ни один из домов в Салониках, которые ей предлагал греческий клуб. 

В итоге хавбек покинул Грецию, взяв несколько дней на раздумья. После этого жену Вернблума высмеяли, сделав на нее карикатуру.

Напомним, что 32-летний Вернблум ранее играл за ЦСКА.

ПАОК является соперником "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Греции 8 августа, ответный – 14-го числа в Москве. 

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