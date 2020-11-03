В "Гронингене" сообщили, когда Роббен вернется на поле
Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен пропустит около месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт голландского клуба.
Футболист уже пропустил несколько матчей из-за проблем с мышцами. Роббен возобновил карьеру пару месяцев назад после годичного перерыва и подписал с "Гронингеном" контракт до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне 36-летний Роббен провел за "Гронинген" два матча и не отметился результативными действиями. Ранее он играл за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".
Не пропустите: Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории. | http://soccernews.ru
главное
-
Гладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
-
Дортмундская "Боруссия" начала переговоры по трансферу Кварацхелии
-
Матч "Барселона" - "Динамо" Киев состоится
-
Назначены судьи на матчи "Урал" - "Спартак", "Зенит" - "Краснодар" и другие встречи 14-го тура РПЛ
-
Новый шанс для российских команд, "Реал" и "Интер" в роли аутсайдеров, реванш за прошлогодний полуфинал от "Лейпцига": самое интересное о 3 туре ЛЧ
Лента новостей
-
"Фиорентина" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера
-
Лэмпард рассказал, когда Пулишич вернется в строй
-
"Локомотив" отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов
-
Гладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
-
Карпин рассказал, почему он назвал Шомуродова "кривоногим"
-
Дортмундская "Боруссия" начала переговоры по трансферу Кварацхелии
-
В "Гронингене" сообщили, когда Роббен вернется на поле
-
Четыре основных игрока "Краснодара" пропустят матч с "Севильей"
-
Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса. Он подозревается в семейном насилии
-
Тимо Вернер оценил шансы "Челси" на победу в Лиге Чемпионов
-
Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче РПЛ
-
"Шальке" прервал безвыигрышную серию из 21 матча, разгромив клуб второй Бундеслиги
-
1
Матч "Барселона" - "Динамо" Киев состоится
-
Арбитр Сергей Карасев рассказал, как он переболел коронавирусом
-
Назначены судьи на матчи "Урал" - "Спартак", "Зенит" - "Краснодар" и другие встречи 14-го тура РПЛ
-
Главный тренер "Ференцвароша" высказался о матче ЛЧ с "Ювентусом"
-
"Спартак" готов продать Педро Рошу за 6 миллионов евро
-
Девушка Роналду поздравила сына Месси с днем рождения
-
Ахмед Муса может перейти в "Галатасарай"
-
Канчельскис поделился впечатлениями от выступления российских клубов в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23