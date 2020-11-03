В "Гронингене" сообщили, когда Роббен вернется на поле

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен пропустит около месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Футболист уже пропустил несколько матчей из-за проблем с мышцами. Роббен возобновил карьеру пару месяцев назад после годичного перерыва и подписал с "Гронингеном" контракт до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Роббен провел за "Гронинген" два матча и не отметился результативными действиями. Ранее он играл за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".

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