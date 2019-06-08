В группе А Чехии обыграла Болгарию, а Черногории сыграла вничью с Косово

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В группе А Чехии обыграла Болгарию, а Черногории сыграла вничью с Косово

Сборная Чехии обыграла Болгарию в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.  

В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1).

Чехия - Болгария - 2:1 (1:1)

Голы: Иса, 3 - 0:1, Шик, 19 - 1:1, Шик, 50 - 2:1.

Чехия: Вацлик, Сухи, Челустка, Кадержабек, Новак, Павелка, Янкто (Крейчи, 82), Масопуст (Копиц, 66), Соучек, Крал, Шик (Долежал, 78).

Болгария: Михайлов, Недялков, С.Попов, Божиков, Димитров, И.Попов, Сармов, Неделев (Чунчуков, 82), Малинов (Карабелев, 64), Иса, Минчев (Десподов, 46).

Черногория - Косово - 1:1 (0:1)

Голы: Рашица, 24 - 0:1, Мугоша, 69 - 1:1.

Черногория: Миятович, Томашевич (Больевич, 71), Симич, Вуячич, Вешович, Марушич, Косович, Шчекич (Бакич, 59), Янкович (Йовович, 85), Бечирай, Мугоша.

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Пакарада (Кололли, 69), Войвода, Целина (Рашани, 78), Зенели (Жегрова, 39), Халими, Воца, Рашица, Муричи.

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