В группе А Чехии обыграла Болгарию, а Черногории сыграла вничью с Косово
Сборная Чехии обыграла Болгарию в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1).
Чехия - Болгария - 2:1 (1:1)
Голы: Иса, 3 - 0:1, Шик, 19 - 1:1, Шик, 50 - 2:1.
Чехия: Вацлик, Сухи, Челустка, Кадержабек, Новак, Павелка, Янкто (Крейчи, 82), Масопуст (Копиц, 66), Соучек, Крал, Шик (Долежал, 78).
Болгария: Михайлов, Недялков, С.Попов, Божиков, Димитров, И.Попов, Сармов, Неделев (Чунчуков, 82), Малинов (Карабелев, 64), Иса, Минчев (Десподов, 46).
Черногория - Косово - 1:1 (0:1)
Голы: Рашица, 24 - 0:1, Мугоша, 69 - 1:1.
Черногория: Миятович, Томашевич (Больевич, 71), Симич, Вуячич, Вешович, Марушич, Косович, Шчекич (Бакич, 59), Янкович (Йовович, 85), Бечирай, Мугоша.
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Пакарада (Кололли, 69), Войвода, Целина (Рашани, 78), Зенели (Жегрова, 39), Халими, Воца, Рашица, Муричи.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|2
|3
|3
|Косово
|2
|2
|4
|Болгария
|3
|2
|5
|Черногория
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|3
|7
|2
|Люксембург
|3
|4
|3
|Португалия
|2
|2
|4
|Литва
|2
|1
|5
|Сербия
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|3
|7
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Дания
|2
|2
|5
|Гибралтар
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|3
|9
|2
|Швеция
|3
|7
|3
|Румыния
|3
|4
|4
|Мальта
|3
|3
|5
|Норвегия
|3
|2
|6
|Фарерские острова
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|3
|9
|2
|Израиль
|3
|7
|3
|Македония
|3
|4
|4
|Австрия
|3
|3
|5
|Словения
|3
|2
|6
|Латвия
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Албания
|2
|3
|4
|Исландия
|2
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|2
|6
|2
|Греция
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|4
|Финляндия
|2
|3
|5
|Армения
|2
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0