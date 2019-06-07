В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью

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В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью

Сборная Украины разгромила Сербию в матче 3-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года.

В составе победителей отметились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, оформившие дубли, а также Роман Яремчук.

Украина - Сербия - 5:0

Голы: Цыганков, 26 - 1:0, Цыганков, 28 - 2:0, Коноплянка, 46 - 3:0, Яремчук, 59 - 4:0, Коноплянка, 75 - 5:0.

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Коноплянка (Коваленко, 76), Степаненко (Шепелев, 72), Караваев, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Спаич, Миленкович, Тадич, Ляич (Фейса, 60), Костич, Максимович, Гачинович, Прийович (А.Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).

В параллельном матче группы B Литва и Люксембург обменялись голами.

Литва - Люксембург - 1:1

Голы: Родригес, 21 - 0:1, Новиковас, 74 - 1:1

Украина с 7 баллами занимает 1 место в группе B. Люксембург с 4 очками на второй позиции, Литва расположилась на третьем месте, а Сербия занимает последнюю строчку.

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