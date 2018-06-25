В группе только вторые: Россия крупно уступает Уругваю

Последний матч группового этапа сборная России проводила в Самаре. В поединке против Уругвая подопечным Станислава Черчесова предстояло решить главную задачу: с какого места выходить в раунд плей-офф. Перед отчетной игрой у россиян были лучшие показатели в таблице, поэтому для победы в группе им достаточно было сыграть вничью. Вот только согласилась бы на такой расклад команда Оскара Табареса?

Стартовые минуты матча показали что "нет". Уругвайцы показали свою нацеленность на ворота буквально с первой же атаки, чего возможно не ожидали игроки сборной России. Как и ожидалось, главными генераторами активных действий южноамериканской команды стали Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Правда у второго игра не пошла с самого начала, несмотря на невероятные старания.

Суарес открывался то слева, то справа, был в эти минуты настоящим лидером команды, и именно после его индивидуального прохода сборная Уругвая заработала перспективный штрафной. Луис убежал по левому флангу, вошел в штрафную и простреливал, но попал в ногу Кутепову. Мяч отлетел на дугу штрафной, где Газинский не дотянулся до мяча и сбил Бентанкура. Штрафной с 16 метров бил Суарес, ударил в открытый угол, Акинфеев сначала дернулся вправо и не успел накрыть мяч, который влетел в свою "шестерку" – 1:0.

Игроки сборной России как будто проснулись после гола и большими силами пошли вперед. Уже спустя две минуты счет мог стать равным. Пошел заброс на левый угол штрафной в сторону Дзюбы, Артем головой сбросил снаряд на Черышева, а Денис с правой расстреливал ворота с 15 метров, но Муслера среагировал на удар и отбил перед собой. Добить мяч россиянам не получилось.

Тем не менее, следующие 5-7 минут встречи хозяева турнира вполне могли занести себе в актив. Россияне показали, что занять первое место в группе для них не пустые слова. Активен был Черышев, который постоянно искал пасом Дзюба. Но у Артема игра не шла.

Возможно, со временем, команда Станислава Черчесова добилась бы своего. Но подоспела злополучная для россиян 23 минута, на которой Уругвай практически из ничего удвоил преимущество. Угловой заработали южноамериканцы. Навес получился неудачным. Мяч вылетел за пределы штрафной прямиком на ногу Лаксальту. Тот подработал себе и пробил с левой, но угодил в ногу Черышева. После чего снаряд изменил направление и поскакал под левую штангу ворот Акинфеева. Игорь не успел переложиться и падал уже с опозданием, не сумев спасти – 2:0.

Вот это уже была серьезная заявка от команды Оскара Табареса. Да и россияне психологически не готовы были уступать в два мяча. А иначе как еще объяснить потерю мяча на 28-й минуте. На ровном месте защитники сборной России подарили мяч Кавани, Эдинсон сыграл на Суареса, а тот запустил в штрафную Бентанкура. Родриго пытался пробить Акинфеева низом между ног, но Игорь "домик" закрыл.

И все же ключевое событие в матче случилось немного позже, на 36-й минуте. Игорь Смольников, пытаясь остановить атаку разыгравшихся уругвайцев, буквально срезает Лаксальта. Перед собой Смольников увидел справедливую желтую карточку, но она оказалась для него второй в матче. В итоге сборная России остается в меньшинстве и этот психологический удар команда Черчесова пережить не смогла. Об этом ясно свидетельствовал тайм второй.

После перерыва игра проходила сумбурно, и все сводилось к неудачным попыткам игроков сборной России создать хоть что-то у ворот Муслеры. Но, увы… впереди у россиян ничего не получалось. Показательный в этом плане эпизод случился на 74-й минуте. Муслера выбил мяч очень неаккуратно и точно на Зобнина. Роман рванулся вперед и с дуги штрафной отдал пас направо на свободного Дзюбу. Артем убрал мяч под левой и пробивал в обводку в дальнюю "девятку". Но снаряд полетел в сторону от ворот.

Еще один шанс внести интригу в игру россияне упустили под занавес матча. Смолов убежал по левому краю в атаку, накрутил сразу двух защитников в чужой штрафной и простреливал во вратарскую на Дзюбу с левого края, но Муслера перехватил снаряд.

А что же Уругвай? Команда Оскара Табареса долгое время играла на удержание счета и никуда не спешила. Но в концовке матча вдруг решила, что еще один гол совсем не помешает. В итоге после нескольких неудачных попыток в исполнении Суареса и Кавани увеличить преимущество, мяч все же влетел в ворота Акинфеева. Была подача с углового, пошел навес на линию вратарской, где Годин в упор расстреливал ворота россиян. Акинфеев спас, отбил мяч перед собой, но Кудряшова на доли секунды опередил Кавани и с пары метров внес сферу в сетку – 3:0.

Таким образом, сборная Уругвая квалифицируется в 1/8 финала с первого места. Россия остается на втором и ждет своего соперника в плей-офф. Это будет победитель группы "В. Поздним вечером все станет ясно.

Уругвай – Россия – 3:0

Голы: Суарес, 10 – 1:0. Черышев, 23, в свои ворота – 2:0. Кавани, 90 – 3:0.

Уругвай: Муслера, Нандес (Родригес, 73), Коатес, Годин, Касерес, Лаксальт, Весино, Бентанкур (Арраскаета, 63), Торрейра, Суарес, Кавани (Гомес, 90+3).

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Смольников, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Ал-й Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Фернандес, 38), Самедов, Дзюба.

Удаление: Смольников, 36.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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