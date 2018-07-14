В Гватемале обнаружили партию наркотиков с фото Неймара

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В Гватемале обнаружили партию наркотиков с фото Неймара

В Гватемале обнаружили партию наркотиков с фотографиями нападающего ПСЖ Неймара.

Изображение бразильца было наклеено на упаковки с кокаином, которые перевозили трое колумбийцев на подводной лодке.

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