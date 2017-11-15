В Хабаровске перед матчем СКА - ЦСКА выпала почти месячная норма снега

В Хабаровске прошел сильный снегопад за три дня до матча 17-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

В городе выпала почти месячная норма осадков. В данный момент хабаровский клуб пытается всеми силами привести поле и трибуны в рабочее состояние.

"В Хабаровский край пришел циклон. Он принес с собой снег, резко изменив погоду в регионе. За сутки в краевом центре выпала почти месячная норма осадков и наступила зима. Силы, брошенные на укрощение стихии, работают не покладая рук, чтобы привести поле и трибуны в надлежащие состояние для проведения матча с московскими армейцами, – говорится в сообщении "СКА-Хабаровск".

Матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени.

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