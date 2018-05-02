В хавбеке "Спартака" заинтересованы три клуба АПЛ и два Ла Лиги

В услугах полузащитника московского "Спартака" Фернандо заинтересованы сразу три клуба английской Премьер-Лиги и два из испанской Ла Лиги.

Так. по сведениям The Sun, 26-летний хавбек "красно-белых", трансфер которого оценивается в 25 миллионов евро, входит в сферу интересов лондонских "Челси" и "Тоттенхэма", "Эвертона", мадридского "Атлетико", а также "Севильи".

В нынешнем сезоне Фернандо забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Спартак".

Напомним, "Спартак" нацелился на форварда "Милана". | soccernews.ru