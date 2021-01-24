В Хедире заинтересованы клубы из России и Турции

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В Хедире заинтересованы клубы из России и ТурцииХавбек Сами Хедира может в ближайшее время покинуть "Ювентус".

По информации Tuttosport, в 33-летнем немце заинтересованны несколько клубов из России и Турции. Однако, для самого игрока приоритетным выбором станет предложение из АПЛ или Бундеслиги.

Названия клубов, которые следят за футболистом, не уточняются.

Напомним, что прошлой осенью была информация об интересе к полузащитнику со стороны "Зенита". Также говорилось о том, что "Спартак" предлагал немцу контракт на 3 млн евро в год, но тот отказал.

Договор Хедиры с "Ювентусом" истекает летом этого года. В текущем сезоне он не провел ни  одного матча в составе туринцев.

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