В Хедире заинтересованы клубы из России и Турции

Хавбек Сами Хедира может в ближайшее время покинуть "Ювентус".

По информации Tuttosport, в 33-летнем немце заинтересованны несколько клубов из России и Турции. Однако, для самого игрока приоритетным выбором станет предложение из АПЛ или Бундеслиги.

Названия клубов, которые следят за футболистом, не уточняются.



Напомним, что прошлой осенью была информация об интересе к полузащитнику со стороны "Зенита". Также говорилось о том, что "Спартак" предлагал немцу контракт на 3 млн евро в год, но тот отказал.