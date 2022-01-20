В "Химках" исключили трансфер Дзюбы
Фото: инстаграм Дзюбы\Автор неизвестен
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в подмосковный клуб.
"С Дзюбой никаких переговоров, конечно, не было – ни по аренде, ни по покупке. Игрок-то, может, интересен, но на данный момент мы не планируем такой трансфер – это неинтересно клубу", – сказал Терюшков.
Ранее сообщалось, что Дзюба может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно и перейти в другой клуб Российской Премьер-Лиги.
В нынешнем сезоне нападающий сыграл 17 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Также Дзюба поехал с петербургским клубом на зимние сборы.
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