В "Химках" назвали сумму бюджета клуба
Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин рассказал, что бюджет подмосковного клуба является одним из самых маленьких в Российской Премьер-Лиге и составляет 780 миллионов рублей (8,6 миллиона евро).
"Нет уверенности, что в следующем сезоне бюджет "Химок" будет больше. Надо жить без иллюзий. Сейчас бюджет составляет 780 миллионов рублей. Я так понимаю, что мы 15-е в РПЛ по размеру бюджета. Очень надеюсь, что все-таки сможем заявить миллиард на следующий сезон, но пока этого нет. Есть дефицит бюджета, и я не буду это скрывать", - приводит слова Анохина "Спорт-Экспресс".
В завершившемся сезоне "Химки" финишировали на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге и не сумели завоевать путевку в еврокубки.
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