В "Химках" оценили дебют Глушакова и Мирзова в матче с "Локомотивом"

Помощник главного тренера "Химок" Игорь Ющенко прокомментировал дебют за подмосковный клуб бывших полузащитников московского "Спартака" Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова в матче 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2).

"По новичкам: это усиление для нас. Ребята еще не готовы играть с первых минут. Они вышли во втором тайме и принесли пользу. Я считаю, что мы достойно выступили", - приводят слова Ющенко российские СМИ.

Напомним, что 33-летний Глушаков перешел в "Химки" на правах свободного агента. Что касается 27-летнего Мирзова, то он арендован у "Спартака" до конца сезона. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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