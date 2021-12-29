В "Химках" оценили вероятность перехода Жиркова

Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен

Новый генеральный директор "Химок" Владимир Габулов поделился мнением о возможном переходе в подмосковный клуб бывшего полузащитника сборной России Юрия Жиркова.

"Юру я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду", - приводит слова Габулова Sport24.

38-летний Жирков в настоящее время является свободным агентом, поэтому может достаться "Химкам" бесплатно. Ранее он играл за "Спартак" (Тамбов), ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит". За сборную России сыграл 104 матча и забил два мяча.

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