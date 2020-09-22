В "Химках" оценили возможность возвращения Юрана
Министр спорта Московской области Роман Терюшков ответил на вопрос о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера "Химок".
"Этот вопрос не рассматривался", - сказал Терюшков.
Напомним, что в понедельник "Химки" отправили в отставку Дмитрия Гунько. Вероятно, его преемником станет Игорь Черевченко.
Юран возглавлял "Химки" с января по август. Под его руководством команда вышла в РПЛ и добралась до финала Кубка России. Тренера уволили со скандалом после ряда резонансных заявлений.
Не пропустите: Спортивный директор "Химок" Егоров вслед за Гунько покинул клуб. | http://soccernews.ru
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