В "Химках" оценили возможность возвращения Юрана

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В "Химках" оценили возможность возвращения Юрана

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ответил на вопрос о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера "Химок".

"Этот вопрос не рассматривался", - сказал Терюшков.

Напомним, что в понедельник "Химки" отправили в отставку Дмитрия Гунько. Вероятно, его преемником станет Игорь Черевченко.

Юран возглавлял "Химки" с января по август. Под его руководством команда вышла в РПЛ и добралась до финала Кубка России. Тренера уволили со скандалом после ряда резонансных заявлений.

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