В "Химках" отреагировали на слухи о скором переходе Лантратова в "Зенит"
Фото твиттер "Химок"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал новость о желании "Зенита" купить голкипера подмосковной команды Илью Лантратова.
"В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остаётся. Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью – раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку.
Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную", - сказал Терюшков.
В текущем сезоне Лантратов сыграл за "Химки" 19 матчей и пропустил 31 гол. Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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