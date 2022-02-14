В "Химках" отреагировали на слухи о скором переходе Лантратова в "Зенит"

Фото твиттер "Химок"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал новость о желании "Зенита" купить голкипера подмосковной команды Илью Лантратова.

"В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остаётся. Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью – раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку.

Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную", - сказал Терюшков.

В текущем сезоне Лантратов сыграл за "Химки" 19 матчей и пропустил 31 гол. Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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