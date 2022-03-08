В "Химках" подтвердили отъезд шведского легионера
Фото твиттер "Химок"
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов сообщил, что шведский защитник Филип Дагерстол уехал из расположения команды.
"Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) не знаем, что будет дальше", - сказал Габулов.
Напомним, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.
Дагерстол выступает за "Химки" с января 2021 года, сыграл 27 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.
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