В "Химках" подтвердили отъезд шведского легионера

Фото твиттер "Химок"

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов сообщил, что шведский защитник Филип Дагерстол уехал из расположения команды.

"Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) не знаем, что будет дальше", - сказал Габулов.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.

Дагерстол выступает за "Химки" с января 2021 года, сыграл 27 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

Не пропустите: "Химки" теряют Жиркова. | http://soccernews.ru