В "Химках" прокомментировали будущее арендованного у "Спартака" Мирзова

Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов высказался о будущем хавбека Резиуана Мирзова, который был арендован у "Спартака".

"Мирзов точно останется в команде до конца сезона. Это пока что все, что я могу сказать", - приводит слова Ульянова Sport24.

Ранее сообщалось, что наставник "Спартака" Доменико Тедеско просил клуб о досрочном возвращении игрока из аренды.

В этом сезоне Мирзов сыграл 9 матчей, в которых отметился 4 голами.

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