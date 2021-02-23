В "Химках" прокомментировали будущее Идову, Мирзова и Глушакова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как обстоят дела с продолжением сотрудничества с несколькими ключевыми игроками "Химок".
"С Брайаном Идову переговоры идут, ничего определённого не могу сказать. Мирзов имеет контракт со "Спартаком", он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать о продолжении аренды. Планируем сделать официальный запрос ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать. Глушаков? Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить", - сказал Терюшков.
В текущем сезоне 28-летний Идову провёл за "Химки" 19 игр, в которых забил 2 мяча и сделал 1 ассист. В активе 27-летнего Мирзова 4 гола в 9 матчах. На счету 34-летнего Глушакова "1+1" в 11 встречах.
30 июня у Идову и Мирзова истекают сроки аренды, и они должны будут вернуться в "Локомотив" и "Спартак" соответственно, а у Глушакова завершится контракт с "Химками".
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