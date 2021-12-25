В "Химках" прокомментировали ход переговоров с Жирковым

Фото твиттер "Зенита"

"Химки" пока далеки от договорённости с бывшим защитником сборной России Юрием Жирковым, об этом заявил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

"Юрий Валентинович - игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своём составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Всё будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет", - сказал Терюшков.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом". С июня он восстанавливался после мышечной травмы бедра.

На 38-летнего футболиста претендуют не только "Химки". Ветеран также интересен "Нижнему Новгороду".

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