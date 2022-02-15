В "Химках" прокомментировали новость о возможном переходе Руденко из "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Член совета директоров "Химок" Роман Терюшков отреагировал на слухи, сватающие в подмосковную команду нападающего "Спартака" Александра Руденко.

"Александр - хороший нападающий, молодой. Но со "Спартаком" мы пока не договорились. Интерес с нашей стороны есть, но о полноценном трансфере говорить преждевременно", - сказал Терюшков.

В нынешнем сезоне 22-летний Руденко провёл за "Спартак-2" 3 матча, результативными действиями не отличался. Ранее он играл на правах аренды за "Торпедо" и "Сочи".

Рыночная стоимость форварда "красно-белых" оценивается в 750 тысяч евро.

Не пропустите: В "Химках" отреагировали на слухи о скором переходе Лантратова в "Зенит". | http://soccernews.ru