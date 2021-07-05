В "Химках" прокомментировали срыв трансфера Ари
Фото: инстаграм Ари/Автор неизвестен
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе "Химок" к бывшему нападающему сборной России Ари.
"Мы рассматривали Ари как потенциального игрока "Химок", но у нас достаточно игроков в шорт-листе на данную позицию. Какой-то конкретики в этом не было и глубоко в вопрос этого перехода мы не вникали. Основной целью нашего клуба он не был", - приводит слова Терюшкова "Чемпионате".
35-летний Ари в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Аваи", "Форталезу", "Кальмар", АЗ, "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив". За сборную России сыграл два матча.
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