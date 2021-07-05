В "Химках" прокомментировали срыв трансфера Ари

Теги химкиари

В "Химках" прокомментировали срыв трансфера Ари

Фото: инстаграм Ари/Автор неизвестен
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе "Химок" к бывшему нападающему сборной России Ари.

"Мы рассматривали Ари как потенциального игрока "Химок", но у нас достаточно игроков в шорт-листе на данную позицию. Какой-то конкретики в этом не было и глубоко в вопрос этого перехода мы не вникали. Основной целью нашего клуба он не был", - приводит слова Терюшкова "Чемпионате".

35-летний Ари в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Аваи", "Форталезу", "Кальмар", АЗ, "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив". За сборную России сыграл два матча.

Не пропустите: Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов