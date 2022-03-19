В "Химках" прокомментировали уход трёх легионеров

Фото твиттер "Химок"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, почему клуб посреди сезона потерял трёх иностранных футболистов.

Напомним, что команду покинули швед Филип Дагерстол, камерунец Дидье Ламкель Зе и бразилец Бруно Виана. Легионеры воспользовались опцией приостановки контракта до лета.

"Для нас причины отъезда остаются загадкой. В большей степени здесь вопрос не к игрокам, а к агентам, которые взбаламутили их. Никто из игроков не хотел уходить. К сожалению, официального прощания не было, письменно уведомили и уехали. Наверное, у них сложатся успешные карьеры в будущем.

В эти условия их поставили чиновники ФИФА и УЕФА. Это полностью их заслуга, а не игроков. В этом сезоне мы рассчитывали на иностранцев. Ничего страшного, будем больше использовать наших игроков", - сказал Терюшков.

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