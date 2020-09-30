В "Химках" рассказали о переговорах с Глушаковым



Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов рассказал, что подмосковный клуб продолжает переговоры с бывшим полузащитником сборной России Денисом Глушаковым, который сейчас является свободным агентом.

"Мы очень надеемся, что нам удастся подписать контракт с Денисом Глушаковым. Пока не могу сказать, когда это случится, но мы надеемся. Переговоры продвигаются в положительном ключе", - приводит слова Ульянова Sport24.

33-летний Глушаков ранее играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат". За сборную России сыграл 57 матчей и забил пять голов. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

Не пропустите: Глушаков показал, как тренируется с мешком картошки. | http://soccernews.ru