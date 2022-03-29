В "Химках" рассказали о состоянии здоровья Жиркова и Мамаева

Фото твиттер "Химок"

Зимние новички "Химок" Юрий Жирков и Павел Мамаев пока не готовы к возвращению на поле, об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Габулов.

"Будут ли они готовы к матчу с "Рубином"? Нет, через несколько дней они только вернутся в общую группу. Как потренируются, наберут игровую форму - вернутся на поле", - сказал Габулов.

Напомним, что 38-летний Жирков получил повреждение 6 марта, а 33-летний Мамаев – 26 февраля.

"Химки" сыграют на выезде с "Рубином" в пятницу, 1 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: В "Химках" прокомментировали уход трёх легионеров. | http://soccernews.ru