В "Химках" рассказали о состоянии здоровья Жиркова и Мамаева
Фото твиттер "Химок"
Зимние новички "Химок" Юрий Жирков и Павел Мамаев пока не готовы к возвращению на поле, об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Габулов.
"Будут ли они готовы к матчу с "Рубином"? Нет, через несколько дней они только вернутся в общую группу. Как потренируются, наберут игровую форму - вернутся на поле", - сказал Габулов.
Напомним, что 38-летний Жирков получил повреждение 6 марта, а 33-летний Мамаев – 26 февраля.
"Химки" сыграют на выезде с "Рубином" в пятницу, 1 апреля, в 19:00 по московскому времени.
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