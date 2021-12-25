В "Химках" рассказали об интересе к Вагнеру Лаву
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков порассуждал о возможном подписании бразильского форварда Вагнера Лава.
"Вагнер - неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своём составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал и интересовался игрой ЦСКА и Вагнера в частности. Он - чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и "Химкам".
Мы его сейчас на 100% не рассматриваем - это же надо вести переговоры, смотреть условия. Пока что это чисто гипотетическая история. Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы - не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится. Вагнер - нападающий, который может решить исход любого матча", - сказал Терюшков.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
37-летний футболист покинул "Кайрат" и сейчас является свободным агентом.
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