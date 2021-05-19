В "Химках" высказались о будущем Глушакова

Фото: инстаграм Дениса Глушакова

Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин поделился мнением о будущем полузащитника Дениса Глушакова в подмосковном клубе.

"Вероятность того, что Глушаков останется очень большая. Хотел бы, во-первых, поблагодарить его за сезон, потому что он действительно системообразующий игрок, и, может быть, был бы смысл пригласить его в сборную. Думаю, что он бы смог себя проявить, как минимум. Он очень хочет себя показать. Что касается его здоровья - он очень сильный от природы, и он профессионал, он уже знает игру, понимает, как себя вести в коллективе. Денис - стержень команды, кого-то может, как говорится, погладить, на кого-то прикрикнуть, и это стабилизирует ситуацию", - приводит слова Анохина "Спорт-Экспресс".

В завершившемся сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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