В Хорватии футболиста удалили с поля за празднование гола жестом Симеоне и Роналду

В матче молодёжного первенства Хорватии произошёл интересный инцидент.

В поединке между "Хайдуком"-U19 и "Хрватски Драговоляц" форвард хозяев Тино Блаж Лауш забил гол и решил его отпраздновать в стиле Диего Симеоне и Криштиану Роналду.

Однако арбитр встречи расценил поведение футболиста как оскорбительное и удалил его с поля.

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