В Хорватии оригинально отметили выход сборной в финал ЧМ-2018

Сборная Хорватии стала вторым участником финала ЧМ-2018, обыграв команду Англии в дополнительное время (1:1, 1:0).

По всей стране по случаю победы тысячи фанатов вышли на улицы, где отпраздновали успех сборной.

После победы на табло общественного транспорта в Хорватии установили окончательный счет матча, что придало свою атмосферу.

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