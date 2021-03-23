В Хорватии подтвердили уход Олича из сборной

Теги цска москваивица оличхорватия

В Хорватии подтвердили уход Олича из сборнойФото: твиттер Хорватского футбольного союза

Хорватский футбольный союз объявил об уходе Ивицы Олича из сборной Хорватии, где он был помощником главного тренера Златко Далича.

"Экс-игрок сборной Хорватии Ивица Олич - новый тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии, став с командой финалистом ЧМ-2018.

Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем!" - говорится в заявлении хорватского футбольного союза.

Ранее стало известно, что Олич возглавил ЦСКА, подписав с клубом контракт до лета 2022 года.

Читайте также: Олич провел первую тренировку с ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы

Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов