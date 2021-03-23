В Хорватии подтвердили уход Олича из сборной

Фото: твиттер Хорватского футбольного союза

Хорватский футбольный союз объявил об уходе Ивицы Олича из сборной Хорватии, где он был помощником главного тренера Златко Далича.

"Экс-игрок сборной Хорватии Ивица Олич - новый тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии, став с командой финалистом ЧМ-2018.

Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем!" - говорится в заявлении хорватского футбольного союза.

Ранее стало известно, что Олич возглавил ЦСКА, подписав с клубом контракт до лета 2022 года.

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