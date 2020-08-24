В Хорватии сообщили ПСЖ секрет победы в Лиге Чемпионов

Хорватский футбольный союз (HNS) раскрыл для "Пари Сен-Жермен" секрет победы в Лиге Чемпионов.

"ПСЖ, мы знаем рецепт победы в Лиге Чемпионов. Может вам купить игрока сборной Хорватии?" - говорится в Twitter HNS.

Стоит отметить, что за последние семь лет победителями Лиги Чемпионов становились клубы, в которых неизменно присутствовал хорватский футболист. 2013 - "Бавария" (Марио Манджукич), 2014 - "Реал" (Лука Модрич), 2015 - "Барселона" (Иван Ракитич), 2016 - "Реал" (Лука Модрич, Матео Ковачич), 2017 - "Реал" (Лука Модрич, Матео Ковачич), 2018 - "Реал" (Лука Модрич, Матео Ковачич), 2019 - "Ливерпуль" (Деян Ловрен), 2020 - "Бавария" (Иван Перишич).

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