В игре против "Бетиса" "Барселона" не сможет рассчитывать на пятерых своих игроков

В сегодняшней игре 20-го тура Ла Лиги против севильского "Бетиса" каталонская "Барселона" не сможет рассчитывать на пятерых своих игроков.

Так, из-за травм в воскресенье своей команде не помогут полузащитники Филиппе Коутиньо, только-только восстановившийся от повреждения, и Андрес Иньеста вингер Усман Дембеле и форвард Пако Алькасер. Рафинья Алькантара же не сыграет в поединке по причине своего скорого перехода в миланский "Интер".

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