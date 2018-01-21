В игре против "Бетиса" "Барселона" не сможет рассчитывать на пятерых своих игроков

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В игре против "Бетиса" "Барселона" не сможет рассчитывать на пятерых своих игроковВ сегодняшней игре 20-го тура Ла Лиги против севильского "Бетиса" каталонская "Барселона" не сможет рассчитывать на пятерых своих игроков.

Так, из-за травм в воскресенье своей команде не помогут полузащитники Филиппе Коутиньо, только-только восстановившийся от повреждения, и Андрес Иньеста вингер Усман Дембеле и форвард Пако Алькасер. Рафинья Алькантара же не сыграет в поединке по причине своего скорого перехода в миланский "Интер".

Не пропустите: превью к игре "Бетис" - "Барселона". | soccernews.ru

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