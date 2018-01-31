В игре против "Леванте" Зидан не сможет рассчитывать на трех своих защитников и двух хавбеков

В игре Ла Лиги против "Леванте", которая должна состояться в ближайшую субботу, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на трех защитников и двух полузащитников своей команды.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, повреждение различной степени тяжести не позволят принять участие в матче Серхио Рамосу, Рафаэлю Варану, Хесусу Вальехо, Иско и Дани Себальосу.

Напомним, вчера Бэйл тренировался отдельно от партнеров. | soccernews.ru