В игре против "Реала Сосьедад" Зидан не сможет рассчитывать на пятерых ключевых игроков "Реала"

В сегодняшнем матче Ла Лиги против "Реала Сосьедад" главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать сразу на пятерых ключевых игроков своей команды.

Как информирует sport.es, выйти на поле "Аноэты" не смогут защитник Марсело, полузащитники Тони Кроос и Матео Ковачич, а также форварды Криштиану Роналду и Карим Бензема. Бразилец и португалец пропустят матч по причине своей дисквалификации, а остальные трое - из-за травм.

Напомним, "Реал" интересуется Мане. | soccernews.ru