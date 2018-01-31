В игре против "Ренна" Неймар отметился очередным подлым поступком
Во вчерашней полуфинальной игре кубка французской лиги против "Ренна" форвард ПСЖ Неймар отметился очередным подлым поступком.
Напомним, Неймар сожалеет об уходе Моуры из ПСЖ. | soccernews.ru
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