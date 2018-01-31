В игре против "Ренна" Неймар отметился очередным подлым поступком

Теги псжренннеймар

В игре против "Ренна" Неймар отметился очередным подлым поступкомВо вчерашней полуфинальной игре кубка французской лиги против "Ренна" форвард ПСЖ Неймар отметился очередным подлым поступком.

Напомним, Неймар сожалеет об уходе Моуры из ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Юрий

Уважаю людей, которые могут за себя постоять.

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иван

Настоящая мразь, незря же его так среал хочет, идеально впишется.

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SERGIO

НЕЙМАР ЧМОШНИК. ИГРАЕТ ОН КРУТО, БАЗАРА НЕТ, НО ВЕДЕТ СЕБЯ ОТВРАТИТЕЛЬНО!

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РМ

а ты не задумывался почему Пепе так поступал? может вина соперников (в нашем случае Барсы, с другими клубами у него проблем не было), они сами провоцировали к таким поступкам Пепе? ты об этом не думал? Насчет Роналду к гадалки не ходи он еще в МЮ чудил так, хотя счс явных нырков больше нет. Хорошо, есть минусы у игроков Реала, только когда играют против Брасы. Что скажешь насчет игроков Барсы?

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Пьянь

Пепе так поступал, потому что он дебил. Ногами бил игрока Хетафе, наступал на руку Месси бутсой и еще куча примеров. А причем тут игроки Барсы? Я говорю про твоих героев.

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Дибала ездит на месси верхом

типичный пукалонец

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РМ

4 года в барсе не зря прошли, хоть что то осталось от них, этому в барсе с первых дней учат.

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Пьянь

Это его предпродажная подготовка для Реала. Там таких любят.

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РМ

в Реале с таким гнилым поступкам нет никого, есть Рамос вспыльчивый, Роналду нытик, а в Барсе каждый второй, сам знаешь пальцем тыкать не буду.

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Пьянь

В Реале была жуткая мерзость по имени Пепе. А сейчас полкоманды симулянтов - Роналду, Рамос, Каземиро,Бэйл...

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