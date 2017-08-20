В игре с "Амкаром" "Зенит" не может рассчитывать на четверых футболистов

Теги амкарзенит санкт-петербургроберто манчини

В игре с "Амкаром" "Зенит" не может рассчитывать на четверых футболистовВ игре с пермским "Амкаром" питерский "Зенит" не может рассчитывать сразу на четверых своих футболистов.

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщил главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини. В частности, он рассказал, что сегодня команде из-за травм не помогут защитник Александр Анюков, хавбеки Юрий Жирков и Олег Шатов, а также форвард Артем Дзюба.

Не пропустите превью к сегодняшнему матчу "Зенита" против "Амкара". | soccernews.ru

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